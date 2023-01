Pari opportunità in Calabria, De Blasio rifiuta l’incarico di Presidente: “non sono nelle condizioni”

25 Gennaio 2023 21:51

Daniela De Blasio non sarà la Presidente della Commissione pari opportunità in Calabria. Dopo il plauso del Presidente del Consiglio Regionale Mancuso e la notizia ormai di dominio pubblico, la De Blasio è stata costretta – sempre pubblicamente – a fare dietrofront, rifiutando l’incarico di numero uno dell’organismo. “Non sono purtroppo nelle condizioni di accettare l’importante riconoscimento che la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità ha inteso attribuirmi con l’elezione a presidente dell’organismo”, ha scritto la donna sui social. “Il mio attuale lavoro a fianco della vicepresidente della Giunta regionale, Giusi Princi, tra le cui deleghe rientra anche quella alle Pari opportunità, richiede tempo e dedizione totale e per continuare ad assolvere al meglio la mia funzione è necessario un impegno esclusivo”.

“Per tali ragioni – conclude – sono costretta a rimettere l’incarico di presidente della commissione regionale, ringraziando tutte le componenti per avermi eletta e assicurando loro un fattivo sostegno nelle attività a servizio della nobile causa delle pari opportunità in Calabria e sempre a fianco di tutte le donne nel lungo cammino verso la parità.