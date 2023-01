Palmi, presentato il Memorial Mino Reitano

12 Gennaio 2023 19:49

E’ stato presentato, nella giornata odierna, a Palmi, il 14° Memorial Mino Reitano. L’atteso spettacolo, dedicato al grande cantante calabrese, è promosso dall’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così” di Gegè Reitano in collaborazione con la città di Palmi, assessorato sport, turismo, spettacolo e grandi eventi e si terrà il 27 gennaio al Cine-Teatro “Nicola Antonio Manfroce”. Da sottolineare che, per la prima volta, il Memorial dedicato al noto cantante reggino, non si terrà nella consueta location del Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Il direttore artistico dell’evento Natale Princi si è detto “estremamente soddisfatto” che la famiglia Reitano ha “voluto nuovamente avvalersi della mia figura per organizzare l’evento”.

Saranno ben 23 gli ospiti della serata, tra i quali Dario Baltambergo, Laura Creato, Vittoria Cosentino e le gemelle Scarpari. I presentatori saranno Domenico Milani e Giusy Sarti mentre l’orchestra “Mino Reitano” composta da 30 elementi sarà diretta dal M° Cettina Nicolosi.