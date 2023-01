Pallacanestro Viola-Virtus Ragusa, LIVE 2°Q: l’ex Gaetano fa male, ma neroarancio avanti

15 Gennaio 2023 18:22

Dopo la lunga pausa invernale, ritorna il basket al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Prima gara casalinga del 2023 per la Pallacanestro Viola, di ritorno dalla trasferta di Palermo con 2 punti pesanti, ma ‘in bilico’ per l’eventuale rinuncia dei siciliani al campionato. A proposito di siciliani, quest’oggi al palazzetto di Pentimele arriva la Virtus Ragusa di Franco Gaetano, uno fra i giocatori più amati dai tifosi reggini nella passata stagione.

In palio punti pesanti per la zona salvezza, fra due squadre appaiate in bassa classifica. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai propri tifosi le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Virtus Ragusa LIVE

2°Q –

Fine 1°Q! – Bel primo quarto al PalaCalafiore con la Viola meritatamente avanti. Sono 8 i punti di Provenzani, 7 quelli di Davis. Ragusa trascinata dall’ex neroarancio Franco Gaetano, autore di 9 punti, ma costretto ad accomodarsi in panchina in anticipo con 3 falli sul groppone.

1°Q – Iannelli accorcia poco prima della sirena. 26-20

1°Q – Cassar, aiutato dal ferro. 26-18

1°Q – Davis con la moto, due e con fallo in penetrazione: dentro il libero extra. 26-16

1°Q – Long-two per capitan Renzi. 23-16

1°Q – Assist di Simon, canestro di Calvi. 21-16

1°Q – Simon accorcia in layup. 21-14

1°Q – Davis, difficile ma efficace. 21-12

1°Q – Capitan Renzi ‘dribbla’ (proprio calcisticamente), Gaetano che commette fallo: è il 3° in 7 minuti per l’ex Viola che deve accomodarsi in panchina.

1°Q – Due contatti duri su Marchini e Spizzichini, entrambi out per ora.

1°Q – Ancora Provenzani! Tripla!!! 19-12

1°Q – Ancora Provenzani in appoggio al vetro. 16-12

1°Q – Tripla di Provenzani! 14-12

1°Q – Altri due per Gaetano, l’ex sta facendo malissimo in questi primi minuti. 11-12

1°Q – Due per Davis. 11-10

1°Q – Tripla di Gaetano. 9-10

1°Q – Due con fallo per Davis: libero dentro. 9-7

1°Q – Gaetano ancora. 6-7

1°Q – Balic, poi Spizzchini, sorpasso Viola. 6-5

1°Q – Chessari in lunetta: 1/2, ma Gaetano corregge per 2 punti. 2-5

1°Q – Gaetano in lunetta per un contatto con Spizzichini: 2/2. 2-2

1°Q – Stoppatona di capitan Renzi!

1°Q – Palla due, si parte! Primi due per Renzi. 2-0

17:45 – Prima partita casalinga per la Pallacanestro Viola nel 2023. Reggini in fiducia dopo due successi consecutivi, vogliosi di fare bottino pieno davanti al pubblico di casa prima di un trittico di gare complicato contro le prime della classe. Al PalaCalafiore, fra le file della Virtus Ragusa, si rivede Franco Gaetano, uno dei giocatori più amati dell’anno passato.

17:40 – Qualche minuto di ritardo per l’entrata dei tifosi al PalaCalafiore, ordinario sopralluogo dei Vigili del Fuoco.