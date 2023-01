Finale incandescente al PalaCalafiore: Provenzani e Marchini out, Viola ko all’overtime contro Ragusa

15 Gennaio 2023 20:03

Dopo la lunga pausa invernale, ritorna il basket al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Prima gara casalinga del 2023 per la Pallacanestro Viola, di ritorno dalla trasferta di Palermo con 2 punti pesanti, ma ‘in bilico’ per l’eventuale rinuncia dei siciliani al campionato. A proposito di siciliani, quest’oggi al palazzetto di Pentimele arriva la Virtus Ragusa di Franco Gaetano, uno fra i giocatori più amati dai tifosi reggini nella passata stagione.

In palio punti pesanti per la zona salvezza, fra due squadre appaiate in bassa classifica. Gara molto accesa e sentita al PalaCalafiore. Neroarancio in controllo per tutto il primo tempo chiuso sul +10 (48-38) con l’ex di turno Franco Gaetano, già a 9 punti, ma con 4 falli sul groppone. ‘Solito’ terzo quarto per i neroarancio che hanno qualche blackout di troppo e si lasciano riprendere nel punteggio. Provenzani finisce anzitempo sotto la doccia. Ultimi 10 minuti per cuori forti con la tripla di Balic che vale il +4 e i canestri di Chessari e Calvi che ristabiliscono la parità. Serve l’overtime per decidere la gara. La Viola parte bene ma finisce malissimo: le triple di Iannelli puniscono oltremodo i reggini, Marchini e Gaetano finiscono fuori per falli. Il cronometro e le gite in lunetta vanno a sfavore dei ragazzi di coach Bolignano. Finisce 90-95. Best Scorer Chessari con 25 punti. Per la Viola sono 21 i punti di Marchini, 17 quelli di Spizzichini. Capitan Renzi fermo a 10 punti, con qualche problema fisico e speriamo la testa ancora a Reggio Calabria.

Pallacanestro Viola-Virtus Ragusa LIVE

Fine partita! – Pallacanestro Viola sconfitta in un finale di gara amarissimo.

OT – Chessari in lunetta: 1/2. 90-95

OT – Balic in lunetta: 2/2. 90-94

OT – Fuori Gaetano per falli!

OT – Simon in lunetta: 2/2. 88-94

OT – Chessari in lunetta: 1/2. 88-92

OT – Marchini fuori per falli!

OT – Marchini risponde. 88-91

OT – Chessari in lunetta: 2/2. 86-91

OT – Altra tripla di Iannelli… 86-89

OT – Iannelli da 3, tripla clamorosa. 86-86

OT – Spizzichini ne aggiunge 2. 86-83

OT – Calvi accorcia. 84-83

OT – Fallo su tripla di Farina: 2/3. 84-81

OT – Davis in lunetta: 1/2. 82-81

Fine 2° Tempo! – Parità incredibile al PalaCalafiore in una gara accesa e combattuta. Sono 19 i punti di Marchini, 15 quelli di Spizzichini

4°Q – Danza sul ferro il buzzer beater della vittoria di Marchini, ma finisce fuori. Si va all’overtime.

4°Q – Calvi pareggia a 21 secondi dalla fine. 81-81

4°Q – Chessari accorcia con un layup. 81-79

4°Q – Pazzesco Balic da 3, dal palleggio!!! 81-77

4°Q – Chessari in lunetta: 2/2. 78-77

4°Q – Spizzichini domina sotto canestro, 2 punti. 78-75

4°Q – Cassar in lunetta: 2/2. 76-75

4°Q – Bischetti realizza due punti e anche il libero per un fallo tecnico. 76-73

4°Q – Iannelli in lunetta, 4° fallo per Marchini: 1/2. 73-73

4°Q – Gaetano torna sul parquet e mette due punti in tap-in. 73-72

4°Q – Marchiniiiiiiiiiiii ancora da tre!!! 73-70

4°Q – Chessari con contatto, parità. 70-70

4°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 70-68

4°Q – Ancora Marchini, da due questa volta! 69-68

4°Q – Tripla di Calvi in risposta. 67-68

4°Q – Altra tripla di Marchini!!! 67-65

4°Q – Tripla di Marchini in apertura! 64-65

Fine 3°Q! – Momentaccio per la Viola: sotto di 4 a 10 minuti dalla fine, Provenzani espulso.

3°Q – Epifani ne mette 2 poco prima della sirena. 61-65

3°Q – Fuori Provenzani: protesta per un contatto molto lieve, l’arbitro lo manda sotto la doccia…

3°Q – Simon per il sorpasso ospite. 61-63

3°Q – Fallo antisportivo, Zanetti in lunetta: 1/2, pareggia i conti Ragusa. 61-61

3°Q – Chessari da 3! Ragusa ancora a -1. 61-60

3°Q – Balic in lunetta, fischiato tecnico a Ragusa: dentro il libero. 61-57

3°Q – Sottomano rovesciato di Spizzichini. 60-57

3°Q – Epifani da 3, Ragusa a -1. 58-57

3°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 58-54

3°Q – Ianelli, tripla! 57-54

3°Q – Tripla di Provenzani! 57-51

3°Q – Chessari in lunetta: 2/2. 54-51

3°Q – Capitan Renzi in lunetta: 2/2. 54-49

3°Q – Cassar ancora da tre, accorcia il gap Ragusa. 52-49

3°Q – Long-two di Marchini. 52-46

3°Q – Simon a bersaglio dalla lunga distanza. 50-46

3°Q – Cassar battezzato, a bersaglio da 3. Pigro Renzi in marcatura. 50-43

3°Q – Sottomano rovesciato di Marchini. 50-40

3°Q – Dopo 2 minuti segna Chessari i primi punti del secondo tempo. 48-40

3°Q – Si riparte!

Fine 1° Tempo! – Pallacanestro Viola avanti di 10 lunghezze all’intervallo lungo. Sono 10 i punti per Provenzani e Davis, per gli ospiti Gaetano ha già accumulato 4 falli.

2°Q – Di Epifani gli ultimi due del primo tempo. 48-38

2°Q – Due per Laquintana dalla media. 48-36

2°Q – Epifani ancora con fallo: ancora libero fuori. 46-36

2°Q – Renzi fa tutto e di più: rimbalzo, tiro, tap in a correggere la sua stessa conclusione. 46-34

2°Q – Chessari accorcia. 44-34

2°Q – Due con fallo per Spizzichini che fa una magia in virata: libero aggiuntivo dentro. 44-32

2°Q – Sguscia Provenzani e ne appoggia 2. 41-32

2°Q – Chessari in lunetta: 2/2. 39-32

2°Q – Due per Renzi dalla media. 39-30

2°Q – Iannelli accorcia. 37-30

2°Q – Marchini in layup, fra una selva di mani siciliane. 37-28

2°Q – Iannelli in lunetta: 2/2. 35-28

2°Q – Tripla di Balic dal palleggio, sublime. 35-26

2°Q – Chessari accorcia. 32-26

2°Q – Spizzichini, virata e due punti. 32-24

2°Q – Spizzichini dalla media, solo retina. 30-24

2°Q – Altri due con fallo per Epifani: ancora libero fuori. 28-24

2°Q – Due con fallo per Epifani: libero fuori. 28-22

2°Q – Due per Marchini. 28-20

Fine 1°Q! – Bel primo quarto al PalaCalafiore con la Viola meritatamente avanti. Sono 8 i punti di Provenzani, 7 quelli di Davis. Ragusa trascinata dall’ex neroarancio Franco Gaetano, autore di 9 punti, ma costretto ad accomodarsi in panchina in anticipo con 3 falli sul groppone.

1°Q – Iannelli accorcia poco prima della sirena. 26-20

1°Q – Cassar, aiutato dal ferro. 26-18

1°Q – Davis con la moto, due e con fallo in penetrazione: dentro il libero extra. 26-16

1°Q – Long-two per capitan Renzi. 23-16

1°Q – Assist di Simon, canestro di Calvi. 21-16

1°Q – Simon accorcia in layup. 21-14

1°Q – Davis, difficile ma efficace. 21-12

1°Q – Capitan Renzi ‘dribbla’ (proprio calcisticamente), Gaetano che commette fallo: è il 3° in 7 minuti per l’ex Viola che deve accomodarsi in panchina.

1°Q – Due contatti duri su Marchini e Spizzichini, entrambi out per ora.

1°Q – Ancora Provenzani! Tripla!!! 19-12

1°Q – Ancora Provenzani in appoggio al vetro. 16-12

1°Q – Tripla di Provenzani! 14-12

1°Q – Altri due per Gaetano, l’ex sta facendo malissimo in questi primi minuti. 11-12

1°Q – Due per Davis. 11-10

1°Q – Tripla di Gaetano. 9-10

1°Q – Due con fallo per Davis: libero dentro. 9-7

1°Q – Gaetano ancora. 6-7

1°Q – Balic, poi Spizzchini, sorpasso Viola. 6-5

1°Q – Chessari in lunetta: 1/2, ma Gaetano corregge per 2 punti. 2-5

1°Q – Gaetano in lunetta per un contatto con Spizzichini: 2/2. 2-2

1°Q – Stoppatona di capitan Renzi!

1°Q – Palla due, si parte! Primi due per Renzi. 2-0

17:45 – Prima partita casalinga per la Pallacanestro Viola nel 2023. Reggini in fiducia dopo due successi consecutivi, vogliosi di fare bottino pieno davanti al pubblico di casa prima di un trittico di gare complicato contro le prime della classe. Al PalaCalafiore, fra le file della Virtus Ragusa, si rivede Franco Gaetano, uno dei giocatori più amati dell’anno passato.

17:40 – Qualche minuto di ritardo per l’entrata dei tifosi al PalaCalafiore, ordinario sopralluogo dei Vigili del Fuoco.