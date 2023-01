Pallacanestro Viola, fine del silenzio stampa: novità in arrivo nel post gara contro San Vendemiano?

29 Gennaio 2023 15:33

Dallo scorso 6 dicembre la Pallacanestro Viola ha preso la decisione di entrare in silenzio stampa, una scelta dovuta alla necessità di compattare il gruppo e l’ambiente in un momento difficile della stagione, dopo del quale sono arrivati 3 successi che hanno sensibilmente migliorato la classifica dei reggini. Oggi l’annuncio del ritorno al dialogo con i media nel post partita contro la Rucker San Vendemiano dell’ex Enrico Gobbato.

Una novità che non arriva in un momento certamente roseo viste le due sconfitte consecutive e l’addio di Andrea Renzi. Dunque la domanda sorge spontanea: ci sono novità in arrivo? La paura dei tifosi è quella di un annuncio in stile Palermo, viste le note difficoltà economiche imposte dalla geografia di un girone molto dispendioso. L’augurio è, invece, quello di una serena conferenza stampa di coach Bolignano che, ci si augura, possa analizzare gli aspetti positivi di una possibile vittoria che darebbe una scossa importante alla stagione neroarancio.