Pallacanestro Viola, il GM Barrile si dimette: la palla passa al presidente Laganà, importanti novità in arrivo

31 Gennaio 2023 13:30

La notizia dell’interruzione del silenzio stampa post gara contro San Vendemiano, aveva fatto presagire importanti novità in casa Pallacanestro Viola. Il presidente Carmelo Laganà in persona ha preso parte all’incontro con i media per fare il punto della situazione e per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Oggi un’altra notizia di primaria importanza: il GM Giuse Barrile rimette il proprio mandato nelle mani del presidente Carmelo Laganà.

“In vista degli importanti appuntamenti societari programmati per i prossimi giorni, il general manager della Pallacanestro Viola Giuse Barrile ha rimesso il proprio mandato nelle mani del presidente Carmelo Laganà per consentire che valutazioni e scelte da parte di eventuali nuovi soci possano essere compiute senza il condizionamento di vincoli preesistenti“, si legge nel comunicato della Pallacanestro Viola.

Le dimissioni, come spiegato nel comunicato, sono un atto consequenziale a possibili, importanti, novità all’orizzonte. Nel testo viene fatto riferimento a eventuali nuovi soci che potrebbero o meno, portare alla riconferma di Barrile oppure optare per una nuova scelta. È chiaro che vista la situazione societaria attuale e le difficoltà economiche imposte da una stagione complicata, resa ancor più dispendiosa dall’inserimento in un girone geograficamente scellerato, il supporto del Trust sia quanto mai vitale. Se dovesse venire meno o non si riuscisse a far fronte agli impegni economici richiesti, all’orizzonte si profilerebbe, a quanto sembra, una nuova configurazione societaria per la realtà neroarancio.