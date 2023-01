Palermo: tentano di rapinare un negozio: banditi fermati dalla Polizia

26 Gennaio 2023 17:14

Le fasi dell’arresto dei due banditi che martedì scorso hanno tentato di rapinare un negozio di detersivi in via principe di Pantelleria a Palermo sono state riprese dalle videocamere dell’esercizio commerciale e la Polizia di Stato ha condiviso il video. Secondo la ricostruzione della polizia gli agenti della sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile percorrendo in moto viale Strasburgo, hanno notato nel senso opposto di marcia quattro persone su due motocicli, senza il casco e travisate con dei fasciacolli e passamontagna.

I 4 si sono fermati davanti al negozio. Due banditi sono entrati mentre gli altri due sulle moto sono rimasti fuori e quando hanno visto i poliziotti sono fuggiti. Gli altri due, uno aveva una pistola, sono stati fermati dagli agenti prima che fuggissero col cassetto del registratore di cassa. Sono accusati di rapina aggravata in concorso. Uno dei motocicli utilizzati per la rapina è stato trovato in via Florio e risulta essere stato rubato.