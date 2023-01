Ospedale Barcellona Pozzo di Gotto, Leanza: “chiesta audizione in commissione sanità”

17 Gennaio 2023 18:02

“Ho chiesto un’audizione in Commissione Sanità con il Comitato e le associazioni che si battono affinché l’ospedale ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona torni a garantire servizi sanitari adeguati e che non sono state convocate nella precedente audizione”. Lo annuncia il parlamentare regionale del Pd, Calogero Leanza, vicepresidente della VI Commissione a Palazzo dei Normanni. “L’audizione è un momento di confronto importante nel quale faremo un punto sulla situazione complessiva del nosocomio – spiega il deputato messinese – una struttura che deve recuperare la sua piena funzionalità. La situazione attuale continua a registrare carenza di personale e reparti chiusi con l’impossibilità di fornire ai cittadini importanti prestazioni sanitarie. A quanto si apprende, persino, la processazione dei tamponi molecolari per il covid sarebbe a rischio”.

“I rappresentanti del Comitato e delle associazioni oggetto della richiesta – conclude l’onorevole Leanza – conoscono bene le problematiche sanitarie che riguardano il ‘Cutroni Zodda’ e questo aspetto è molto importante per individuare le più efficaci iniziative che la Commissione deve intraprendere”.