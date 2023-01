Ordine pubblico a Lipari: riunione in Prefettura | DETTAGLI

19 Gennaio 2023 17:31

La disamina delle principali problematiche relative all’ordine ed alla sicurezza pubblica nel comune di Lipari è stata oggetto della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta, in data odierna, presso la Prefettura di Messina. All’incontro hanno partecipato il Questore, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché il Sindaco ed il Comandante della Polizia Municipale di Lipari. Nel corso del Comitato, il Prefetto, anche con riferimento ai dati forniti dalle Forze dell’Ordine, ha richiamato alcuni recenti episodi di cronaca ed ha sottolineato l’imprescindibile necessità di ottimizzare le risorse destinate alla sicurezza dei cittadini attraverso l’azione coordinata delle Forze di Polizia statali e di quelle locali. Il Sindaco, dopo aver sottolineato l’impegno delle Forze dell’Ordine presenti nel comune di Lipari, ha evidenziato le principali criticità sulle quali, sin da subito, appare necessario intervenire al fine di mitigare le ricadute negative sulla comunità isolana, specie in coincidenza della stagione estiva.

Più nel dettaglio sono stati affrontate le seguenti tematiche:

disciplina delle attività di intrattenimento, dei locali notturni e delle attività di ristorazione con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni sonore ed all’occupazione del suolo pubblico;

rispetto delle regole relative allo sbarco, presso le isole del Comune di Lipari, dei veicoli e motoveicoli, soprattutto nel periodo estivo, la cui eccessiva presenza crea notevoli disagi alla circolazione;

implementazione delle dotazioni della Polizia Municipale e della presenza delle Forze dell’Ordine e delle Autorità Marittime anche attraverso l’individuazione di strutture idonee ad ospitare posti di comando ed alloggi per il personale;

disciplina dell’attività delle compagnie di navigazione privata;

controlli antidroga, anche attraverso la collaborazione delle unità cinofile, e sulla vendita ed utilizzo di sostanze alcoliche.

E’ stata convenuta l’opportunità di affrontare le tematiche segnalate attraverso il coinvolgimento delle altre amministrazioni pubbliche interessate per materia e delle compagnie di navigazione privata, anche di linea. La puntuale pianificazione dei servizi di controllo sarà elaborata attraverso appositi tavoli operativi, già in vista delle festività pasquali e della prossima stagione estiva, con lo scopo di assicurare interventi mirati finalizzati a fronteggiare le segnalate criticità.