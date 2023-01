Reggio Calabria, il Liceo Scientifico Alessandro Volta pronto per due open day | INFO e DETTAGLI

13 Gennaio 2023 18:33

Sabato 14 Gennaio, con replica il 21 Gennaio 2023, al Liceo Volta si svolgerà l’Open Day, ormai annuale appuntamento preparato e pensato con cura dalla Dirigente, Maria Rosa Monterosso, dal DSGA Dottore Domenico Chirico, dalla Funzione Strumentale Professoressa Pinella Pontari, dai docenti, alunni e personale ATA per facilitare un consapevole orientamento in entrata ai futuri studenti della Scuola Superiore.

Come sempre la presentazione della scuola seguirà il desiderio costante di chiarezza e completezza della proposta dell’offerta formativa. Gli open day hanno lo scopo di far conoscere alcune attività specifiche e particolari della scuola e sono rivolti a quegli studenti che hanno già individuato un ambito di interesse prevalente, senza trascurare di illustrare il panorama più ampio di tutte le attività per dare un’idea generale a tutti i ragazzi, ancora incerti.

Saranno presentate le varie attività e le iniziative curriculari e extracurriculari che la scuola dedica alla creatività, volàno per lo sviluppo delle competenze trasversali e sociali di ciascun allievo; tutti i Dipartimenti saranno protagonisti, con l’intento di far conoscere ai genitori e agli studenti le varie anime del Liceo: quella umanistica, pagina aperta sulla poesia, le emozioni, il sociale e il volontariato e su tutto ciò che a che fare con la storia, l’arte, la filosofia, le lingue straniere, il diritto e il cuore grande del Volta; quella scientifica dedicata all’informatica, all’intelligenza artificiale, alle scienze motorie e alle discipline sportive, alle scienze, all’ecologia, all’astronomia, alla botanica e in generale a tutto ciò che è collegato alla Terra, alla sua salvaguardia e alle infinite possibilità che oggi la scienza apre ai nostri giovani. “Per tutti i gusti, per tutte le menti, per tutti i cuori: la famiglia del Volta vi aspetta a porte e braccia aperte!“.