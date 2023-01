One day every day, mostra degli studenti del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria

28 Gennaio 2023 19:16

Gli studenti delle classi VF e IIIC del Liceo Artistico “Preti – Frangipane”, presieduto dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Catena Giovanna Moschella, hanno inteso partecipare alla “Giornata della memoria” attraverso la realizzazione di elaborati artistici e documentali, letture e riflessioni e con una rassegna espositiva dedicata al senso profondo di questa ricorrenza. Si tratta di una esposizione che nasce inizialmente da alcune suggestioni scaturite in occasione della visita alla mostra “L’Arte della Guerra” dell’artista Bruno Canova, allestita presso il Museo Frangipane annesso al nostro Liceo, quindi dalla partecipazione della classe 5 F al Concorso “I giovani ricordano la Shoah” e, più in generale, dalla riflessione sulla “Giornata della Memoria” che in modo puntuale e trasversale è stata approfondita all’interno delle singole classi.

Da qui nasce la mostra, una rassegna di opere che dà voce a un’espressività originale, autentica, che corre sul filo della “memoria” storica, della sensibilità e dell’urgenza dei nostri giovani studenti di testimoniare attraverso l’arte le loro emozioni profonde, sollecitando le coscienze di tutti a rivolgere uno sguardo attento, e non occasionale, su ciò che è stato e su ciò che ancora accade. Gli elaborati artistici in rassegna sono stati realizzati attraverso diversi codici espressivi, dal montaggio video, ad elaborati grafico-pittorici, tridimensionali, fotografie, immagini e parole. La mostra, a cura dei docenti Eleonora Pesaro (Progettazione scultorea), Loredana Scopazzo (Laboratorio Arti Figurative Scultura) e Gloria Oliveti (Progettazione Design) e degli studenti delle classi VF e IIIC è visitabile presso la sala “Francesco Albanese” della Biblioteca del Liceo e in alcuni locali del Museo Frangipane, contestualmente all’esposizione “L’Arte della Guerra” dell’artista Bruno Canova e sarà visitabile dal 27 gennaio al 16 febbraio 2023.