Omicidio a Gioia Tauro nella notte | LIVE

13 Gennaio 2023 23:25

Omicidio a Gioia Tauro (Reggio Calabria) nella notte. Un uomo di 50 anni, Massimo Lo Prete, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco intorno alle 22:40 mentre si trovava a bordo della propria automobile, una Fiat Panda di colore bianco, in una stazione di rifornimento carburanti della SS18 – Statale Tirrena Inferiore nel territorio del comune della Piana in cui si era fermato per fare benzina. L’uomo era pluripregiudicato e gestiva un’attività di autonoleggio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso ed hanno avviato le indagini per individuare gli autori del gesto criminale anche tramite l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.