Nuova Unci Calabria patrocina un’importante evento di ADRMedLab di Ismed e Università Mediterranea

La Nuova Unci Calabria inaugura l’anno patrocinando un evento formativo di gran rilievo, anche per il settore della cooperazione, organizzato dall’ADRMedLab di Ismed e dall’Università Mediterranea presso la Camera dei Deputati. L’imminente entrata in vigore della Riforma del Processo civile sarà l’occasione per approfondire tutti gli aspetti legati alla risoluzione alternativa delle controversie, In particolare, grande importanza assume l’estensione della condizione di procedibilità per tutte le materie che riguardano i contratti e le imprese.

In quest’ottica la Nuova Unci Calabria vuole offrire ai propri associati uno strumento in più per gestire in maniera virtuosa la propria cooperativa, anche attraverso il ricorso alla mediazione. In un momento di crisi economica legato alla pandemia, il ricorso alla mediazione civile e commerciale e all’arbitrato, può rappresentare un punto di partenza per risolvere le controversie in maniera più celere, aprendo così nuove occasioni di business.

All’evento parteciperanno relatori e moderatori di spicco del settore, per fornire un’analisi attenta e approfondita delle tematiche oggetto del primo, dei tanti importanti appuntamenti programmati, patrocinati e/o realizzati da Nuova Unci Calabria.