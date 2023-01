Una nonna reggina finisce su National Geographic: la 94enne Rosina e la longevità a Molochio

12 Gennaio 2023 11:47

Il territorio reggino finisce su National Geographic. La nota rivista internazionale, per parlare di longevità, ha scelto uno luogo di centenari, uno di quelli in cui si può vivere bene e a lungo, per via del clima e della dieta mediterranea. Protagonista della copertina del numero di gennaio è nonna Rosina (Maria Rosa Tranquilla), 94enne di Molochio che tiene in braccio la pronipote, di qualche mese. E’ lei uno degli emblemi della longevità nel territorio reggino, come evidenziato dagli studi di Valter Longo, biochimico della University of Southern California e i cui genitori sono nati proprio a Molochio. Longo ha inserito tanti centenari all’interno degli studi sui calabresi e sulla loro dieta.

Tra questi c’è Grazia Cosmano, 102 anni: “l’importante è non mangiare molto e consumare cibi semplici”, dice alla nota rivista Grazia, che si limita a mangiare frutta e verdure. Lo studio, poi, sottolinea che “le abitudini alimentari improntate a restrizione calorica possono in parte spiegare l’alto numero di centenari della Calabria. Secondo Longo, in tempi duri queste persone mangiavano poco, forse solo pasta (sotto) con olio e legumi. Per capire se una dieta che simula il digiuno può ripristinare il metabolismo, Longo ha coinvolto in un suo studio 500 calabresi con problemi di salute, tra cui l’obesità. Per 5 giorni ogni 3 mesi alcuni di loro mangeranno solo l’indispensabile per non avere fame: barrette con frutta secca o cioccolato, tè alla menta o carcadè, una capsula di olio di alghe, una zuppa vegetale, un integratore di vitamine e minerali, cracker di mandorle e cavolo riccio, olive e una bevanda con glicerina vegetale”.