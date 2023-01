Porto di Gioia Tauro, Nesci: “infrastruttura strategica per la Calabria”

3 Gennaio 2023 19:32

“Un altro record per il Porto di Gioia Tauro, complimenti all’Authority per l’ennesima testimonianza di efficienza e funzionalità di un’infrastruttura strategica per la Calabria e per il Sud del Paese”, con queste parole l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci sottolinea il grande risultato registrato ieri lungo le banchine, di ben diciassette navi attraccate contemporaneamente.

“Si consolida una grande realtà nel cuore del Mediterraneo, che attraverso una virtuosa sinergia tra l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, servizi tecnico-nautici e maestranze – continua Nesci – riesce a mantenere standard di primato internazionale per quanto concerne il transhipment e la distribuzione commerciale su larga scala”.

“Il lavoro di riqualificazione e di rilancio portato avanti dall’ammiraglio Agostinelli, grazie all’ammodernamento del parco mezzi, al miglioramento delle banchine e dei fondali, che arrivano a 18 metri di profondità, ha permesso un complesso programma di sviluppo che ha reso il Porto di Gioia Tauro competitivo e all’altezza delle grandi sfide globali. Complimenti dunque – conclude l’esponente – al Presidente dell’Autorità e al management, per aver iniziato una stagione di grandi prospettive e di investimenti per l’infrastruttura calabrese”.