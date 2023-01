Nesci: “l’accordo di oggi raggiunto su RePowerEU rafforza l’autonomia strategica dell’Europa”

12 Gennaio 2023 15:26

“Il voto di oggi in commissione ECON/BUDG a favore dell’accordo su RePowerEu mira a rafforzare l’autonomia strategica dell’UE”. E’ quanto dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr, Denis Nesci, che sottolinea: “i nuovi capitoli del RePowerEu prevedono la possibilità di includere, all’interno dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza e dei programmi della politica di coesione, misure per contribuire ad affrontare strutturalmente le situazioni di povertà energetica, attraverso investimenti e riforme duraturi, diversificando e potenziando l’indipendenza e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione”.

“Un’importante risposta – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – all’impatto economico e sociale dell’attuale crisi energetica, per la quale i prezzi dell’energia persistentemente elevati stanno aggravando l’onere finanziario per i consumatori, in particolare per i più vulnerabili, le famiglie a basso reddito e le piccole e medie imprese”. “Come membro e coordinatore del mio gruppo politico della commissione per lo sviluppo regionale – conclude Nesci – sono particolarmente compiaciuto dal fatto che RepowerEU consentirà maggiore flessibilità nell’uso dei fondi UE non spesi, in particolare quelli del ciclo di bilancio 2014-2020”.