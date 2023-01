“Natale in Periferia” a Messina, il cartellone si chiude con l’arrivo della Befana

4 Gennaio 2023 10:46

Una mattinata di sorprese, tra tornei di calcio e basket per bambini, animazione e la classica…calza della Befana. Si chiuderà all’insegna del divertimento “Natale in Periferia”, il cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Parrocchia di S. Maria del Gesù con il patrocinio del Comune.

Venerdì 6 gennaio, dalle ore 10, l’appuntamento è presso il Centro Polisportivo Giovanni XXIII di via Palermo a Ritiro con tante iniziative soprattutto per i più piccoli ma per la felicità anche dei più grandi.