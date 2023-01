Museo Archeologico di Reggio Calabria, il 4 gennaio l’incontro “Benedetto Croce. A 70 anni dalla morte”

3 Gennaio 2023 17:39

Dopo il grande successo del primo giorno dell’anno al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con la cifra record di 2391 ingressi, riprendono gli “Appuntamenti al MArRC”, in sinergia con le associazioni del territorio. Domani pomeriggio, 4 gennaio, in sala conferenze dalle ore 17.00, si parlerà di “Benedetto Croce. A 70 anni dalla morte”, nell’incontro promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria,

Dopo i saluti della presidente del CIS Calabria, Loreley Rosita Borruto e del direttore del Museo, Carmelo Malacrino, il pubblico potrà partecipare alla Tavola rotonda presieduta dal prof. Giuseppe Gembillo, con interventi della prof.ssa Annamaria Anselmo, della prof.ssa Paola Radici Colace e del prof. Giuseppe Giordano, direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne Università di Messina.

“Particolarmente entusiasmante – dichiara la presidente Borruto – è stata nel 2022 l’attività svolta dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria nella prestigiosa Sede del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con una programmazione che è ruotata intorno al grande evento del Cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. Il coinvolgimento nelle attività che si sono svolte in tutti i locali del Museo, dal suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi alla mitica terrazza, è stata una esperienza che rimarrà incancellabile nella memoria storica del CIS. Abbiamo partecipato a una avventura che ha collocato i Bronzi al centro di una nuova narrazione della Calabria contemporanea, che attraverso di loro si è raccontata all’Italia e al mondo. Per noi che da sei anni partecipiamo alle attività del Museo – conclude la Borruto – è stato motivo particolare di orgoglio vedere questa istituzione proiettata al massimo splendore con manifestazioni memorabili“.

“Il 2022 – aggiunge il direttore Malacrino – sarà ricordato per il Cinquantesimo anniversario dalla scoperta delle due statue che rendono il MArRC famoso in tutto il mondo: una grande opportunità di promozione e valorizzazione dell’intero patrimonio culturale calabrese. Su questa scia si colloca l’anno appena iniziato, certi che le sinergie attuate con enti e associazioni non verranno meno nell’obiettivo di continuare a fare conoscere la straordinaria ricchezza della nostra regione. Un grazie doveroso va al personale del Museo che ha svolto in questi mesi un lavoro encomiabile e continua a spendersi con energia e impegno“.

Venerdì 6 gennaio, giornata dell’Epifania, tornerà il laboratorio creativo per bambini dagli 8 ai 12 anni che, sotto la guida esperta della dottoressa Palma Buda, scopriranno le bellezze artistiche del MArRC. L’attività, prevista dalle ore 16:00 alle ore 18:00, è su prenotazione per un massimo di 20 partecipanti accompagnati da un adulto, previo invio di una mail all’indirizzo man-rc.biglietteria@cultura.gov.it

A partire da questa settimana il museo tornerà al consueto orario continuato dal martedì alla domenica, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (ultimo ingresso ore 19:30) e che l’ingresso al Museo per i giovani visitatori fino ai 18 anni è sempre gratuito.