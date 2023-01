Muore nel suo letto ma lo scoprono dopo 4 anni: la scioccante storia di Laura

30 Gennaio 2023 13:29

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Inghilterra. Una donna di 38 anni, Laura Winham, è morta infatti nel suo letto a novembre 2017, ma il suo corpo, mummificato, è stato trovato solo dopo quasi quattro anni, nel maggio 2021. La vicenda, raccontata dal Daily Mail, ha sconvolto tutto il mondo. La donna soffriva di schizofrenia e aveva rifiutato ogni tipo rapporto con la famiglia, che aveva dunque perso i contatti a causa delle leggi sulla privacy. Laura pensava che la famiglia volesse farle del male e per questo si è allontanata. Per anni la famiglia ha provato a contattarla, fino alla triste scoperta: era appunto morta da quasi quattro anni, rimasta mummificata nel letto per tutto quel tempo.