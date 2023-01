Calcio in lutto, morto l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio: le cause del decesso

28 Gennaio 2023 09:50

Il mondo del pallone italiano è in lutto: si è spento, all’età di 79 anni, Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC. Mercoledì un improvviso peggioramento di alcuni problemi di tipo polmonare che lo hanno portato al ricovero in ospedale. Nella notte il decesso.

Dopo la debacle contro la Svezia che costò la partecipazione al Mondiale di Russia 2018 all’Italia allenata da Ventura, si dimise dalla sua carica che aveva ricoperto dal 2014 al 2017. Il 9 gennaio 2021, a 77 anni, divenne presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dilettanti che aveva guidato fino al 1999. I funerali si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro.