Malore improvviso: è morto Vito Chimenti, giocò a Catanzaro e Palermo

29 Gennaio 2023 19:21

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto, per un malore improvviso negli spogliatori dopo il riscaldamento per la gara tra Pomarico e Senise, Vito Chimenti, di 69 anni, ex attaccante, diventato popolare per la sua “bicicletta” con cui riusciva a saltare gli avversari con grande destrezza. Chimenti ha giocato con Pistoiese, Catanzaro, Palermo, Taranto, Salernitana e Lecco. Dopo aver lasciato il calcio giocato, ha fatto parte dello staff tecnico di Salernitana, Foggia, Messina, Matera, Lanciano, Rimini e Virtus Casarano.

Il ricordo del Palermo

“Se ne va un amico del Palermo, un amico di chi ama il Palermo, un amico mio. Un animo gentile che ha sempre rappresentato l’amore per la nostra maglia“. E’ quanto ha detto il presidente del Palermo, Dario Mirri. “Qualche anno fa lo abbiamo voluto omaggiare con un’opera d’arte interamente dedicata a lui al ‘Palermo Museum’. Resterà sempre con noi, come il ricordo della sua “bicicletta”, ormai parte della nostra storia”, ha aggiunto Mirri.