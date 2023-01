Drammatico incidente stradale: muore un noto chirurgo di Messina

2 Gennaio 2023 18:00

In un drammatico incidente stradale avvenuto a Gravina di Catania è morto il noto chirurgo di Messina, Alfio Garrotto. Secondo le prime informazioni, la moto su cui viaggiava la vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è venuta a contatto con un camion. Sul posto i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del professionista, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Da rimarcare che, il dottore Alfio Garrotto, era il Direttore del Reparto di Chirurgia Generale e di Chirurgia Metabolica dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Italia (IOMI) di Messina dal 2013.

Foto di repertorio