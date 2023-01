Minivolley CSI: grande successo per la prima tappa di Sport&Go al PalaColorCsi di Pellaro | FOTO

12 Gennaio 2023 16:40

Si è conclusa con successo la prima tappa del circuito Sport&Go, organizzata dal Csi Reggio Calabria. Al PalaColorCsi di Pellaro, domenica scorsa, erano presenti un centinaio di bambine e ragazze, in rappresentanza di tre grandi e affermate società sportive del territorio metropolitano: Albatros, Del Core Volley Academy e Asd Virtus 1962. Le squadre, divise per categorie, hanno fatto festa per tutto il pomeriggio, accogliendo la proposta sportiva, ludica e formativa del Csi reggino. Ad aprire il pomeriggio sportivo Csi, Antonella Del Core, capitano della nazionale Italiana di Pallavolo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016. L’attività giovanile, da sempre, è il cuore della proposta sportiva ed educativa del Centro Sportivo Italiano. In particolare nella categoria Under 10 e Under 12, il CSI propone il progetto Sport&Go, un modello di attività basato sulla polisportività in cui oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica: corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del vortex. Sport&Go è un approccio semplificato alle discipline sportive più diffuse con un’attenzione ai “fondamentali” (lancio, salto e corsa) che talvolta i giovani atleti non conoscono o non approfondiscono. Il progetto prevede, inoltre, un percorso formativo dedicato agli educatori, allenatori e genitori, che spesso si avvicinano alla dimensione sportiva dei piccoli atleti con eccessive aspettative e con l’intento, anche inconsciamente, di un’omologazione al mondo adulto. Il Csi Reggio Calabria, attraverso la preziosa e lungimirante attività dell’equipe Pallavolo guidata da Nicola Marra, da tempo porta avanti con convinzione la proposta polisportiva e, subito, ha abbracciato con entusiasmo il progetto educativo “Sport&Go.

Crescere con lo sport”. Fondamentale l’apporto degli istruttori Csi Valentina, Iordan ed Eva e importante la collaborazione dei volontari Brenda, Justin, Filippo e delle società sportive che hanno aderito a questo primo appuntamento. L’obiettivo che il Csi si prefigge con la proposta di Sport&Go! è proprio quella di esaltare il vero desiderio di ogni ragazzo che è quello di poter “giocare” con i propri amici e in questa esperienza sviluppare tutti quei talenti che serviranno anche nello sport ma soprattutto nella vita. In questa fase di crescita è importante che chi guida l’attività sportiva dei ragazzi abbia uno sguardo lungimirante, capace di concentrasi non tanto sul futuro campione nascosto in qualcuno ma nell’uomo che potrà diventare, anche attraverso quello che avrà appreso nel cammino percorso insieme: allenando il corpo, imparando le regole, gioendo nella festa, amando i propri compagni e gli avversari. Presto, a Reggio Calabria, una nuova tappa del percorso di MiniVolley e l’attività Sport&Go nella pallacanestro e nel calcio. Informazioni e dettagli sul sito www.csireggiocalabria.it.