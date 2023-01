Milazzo: il consigliere Amato lascia il gruppo “Italiano Sindaco” e transita nel “Misto”

2 Gennaio 2023 19:35

Il consigliere comunale Antonino Amato, eletto nella lista “Italiano Sindaco” ha comunicato la decisione di lasciare quel gruppo e di aderire al Gruppo Misto. “Una decisione – afferma – che scaturisce dalla diversità di vedute su alcune prese di posizione assunte dal gruppo in questi mesi. Nessuna polemica, ma solo l’esigenza di poter svolgere il mandato assegnatomi dai cittadini in maniera costruttiva privilegiando l’interesse di Milazzo. Ringrazio il capogruppo Lorenzo Italiano per la stima e la fiducia avuta nei miei confronti e per avermi dato la possibilità di essere presente alla competizione elettorale e di raggiungere il ruolo di consiglio comunale. Assicuro il massimo impegno, sempre con senso di responsabilità e continuerò ad essere la “voce” dei cittadini in Aula, cercando di rappresentarli nel miglior modo possibile”.