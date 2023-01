Milazzo: campionati italiani di marcia, definiti i dettagli tecnici

13 Gennaio 2023 19:45

La macchina organizzativa è al lavoro pe far sì che tutto si svolga nel modo migliore domenica 29 gennaio quando a Milazzo si svolgerà la 1. prova dei Campionati Italiani di Società di marcia, organizzata dalla Duilia Barcellona col patrocinio del Comune e dedicata a Maurizio Catanzaro, noto sportivo locale. La gara Fidal si svolgerà su un circuito cittadino con partenza e arrivo da piazza Caio Duilio e metterà in palio anche i titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse. Ma rappresenterà anche un banco di prova per la squadra azzurra che dovrà partecipare alla Coppa Europa, in programma il 21 maggio a Podebrady in Repubblica Ceca, tappa di avvicinamento ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto 2023).

Gli organizzatori hanno anche confermato il convegno di formazione tecnico-scientifico dal titolo “Nuovi orizzonti metodologici nell’allenamento sportivo”, in programma sabato 28 gennaio a “Palazzo d’Amico”, che avrà, tra gli illustri relatori, il direttore tecnico della Fidal prof. Antonio La Torre, grande protagonista dei quattro ori conquistati dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’ex direttore tecnico delle Nazionali Assolute maschili e femminili prof. Nicola Silvaggi, che ha ricoperto pure il ruolo di caposettore nazionale nell’ambito dei lanci, e l’ex marciatore Gianni Perricelli, che vanta quattro partecipazioni alle Olimpiadi, un argento mondiale a Göteborg ‘95 e il bronzo europeo a Helsinki ‘94.