Milazzo: al Teatro Trifiletti una serata di cultura e solidarietà

10 Gennaio 2023 19:26

Domenica scorsa al teatro Trifiletti è andata in scena la commedia “Natale in casa Cupiello”, (tre atti del grande Eduardo De Filippo) a cura della compagnia teatrale “I nuovi Sguardi” per la regia di Alessio Alesci. Una performance di alto livello che ha appassionato e divertito il numeroso pubblico intervenuto, la cui presenza ha reso concreta la finalità benefica dell’evento, patrocinato dal Comune – assessorato alla Cultura. L’intero ricavato dello spettacolo è stato infatti devoluto all’Associazione “Aiutamamme” di Milazzo che da anni opera a favore dei nuclei disagiati del comprensorio milazzese. La somma verrà spesa per acquistare pacchi alimentari e materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose che l’associazione segue.

Soddisfatto l’assessore Francesco Alesci che ha portato il saluto dell’Amministrazione sottolineando anche l’importanza dell’aspetto solidale in una serata di cultura.