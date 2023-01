Milazzo: al Teatro Trifiletti saranno collocate 180 nuove poltroncine

4 Gennaio 2023 19:31

Appaltata la fornitura e la collocazione delle nuove poltroncine in velluto al teatro “Trifiletti”. Un intervento indispensabile viste le condizioni delle attuali, molte delle quali inservibili e sostituite con altre sedie di fortuna, sicuramente inidonee sia dal punto di vista funzionale che del decoro. Con questo ulteriore intervento, che si aggiunge ai lavori di riqualificazione energetica eseguiti dalla ditta “Nania Impianti s.r.l” di Milazzo, aggiudicataria dell’appalto, il teatro è ora pienamente funzionale. I lavori hanno riguardato un nuovo impianto di climatizzazione di ultima generazione, oltre alla installazione di un impianto fotovoltaico di 12,75 KWp con sistema di autoproduzione di energia anche per le ore serali, al relamping dell’illuminazione interna con lampade a led e l’esecuzione di interventi per eliminare le annose infiltrazioni diffuse di acque meteoriche. “Restituiamo così alla città un importante “contenitore culturale” – ha detto il sindaco Pippo Midili -. Il “Trifiletti” è uno dei teatri storici di Sicilia e merita di essere valorizzato, sia come bene culturale, sia nell’offerta di iniziative culturali di qualità. E in tale direzione vogliamo muoverci non appena la struttura sarà pienamente funzionale, attraverso una programmazione che sia di richiamo per gli amanti dell’arte, della musica e dello spettacolo. E sarà opportuno promuovere diversi appuntamenti, tanto la cultura è fattore determinante per una città che vuole crescere.

E la prima novità è sicuramente di qualità. Da metà gennaio infatti prenderà il via “Milazzo Classica”, attesa dagli appassionati di musica e organizzata da Elvira Foti e Roberto Metro. E’ stato allestito un cartellone di ottimo livello, costituito da 10 spettacoli che si terranno sino a maggio, con prestigiosi artisti di fama internazionale. Apertura anche alle scuole con un pacchetto di spettacoli, selezionati dalla programmata e collaudata rassegna concertistica “Milazzo Classica”, che gli studenti, abbonandosi, potranno seguire secondo un calendario concordato tra la coppia Foti-Metro e la direzione degli Istituti scolastici.