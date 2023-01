Microsoft down: problemi con Teams, Outlook e XBox Live. Cosa sta succedendo

25 Gennaio 2023 12:41

Continuano disagi e problemi legati all’utilizzo di alcuni servizi internet. Dopo il down di Libero Mail dei giorni scorsi, quest’oggi sono stati registrati disservizi legati a Microsoft. Migliaia di utenti, come rilevato dal sito di monitoraggio Downdetector, hanno segnalato problemi, nella mattinata odierna, con alcuni servizi del brand come Outlook, Microsoft 365 e XBox Live.

Segnalati problemi con la sincronizzazione dei file in Windows, impossibilità di accesso ai documenti salvati sul cloud non disponibili in locale. Microsoft Teams in un tweet ha spiegato che era stato identificato “un potenziale problema di rete e stiamo rivedendo la telemetria per determinare i prossimi passaggi per la risoluzione dei problemi“. La società ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui i seguenti servizi sono stati interessati: Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business e Microsoft Graph.