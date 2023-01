Messina Volley, Giovanna Biancuzzo: “siamo una squadra solida”

19 Gennaio 2023 23:00

Turno di riposo per le giallo-blu del Messina Volley nel Campionato di Serie C femminile Fipav. Con la vittoria contro la Kentron School Volley di domenica scorsa, le ragazze di mister Danilo Cacopardo hanno concluso il proprio girone di andata. In attesa dei risultati dell’11ª giornata di questo torneo, la compagine del diretto generale Mario Rizzo si presenta al secondo posto in classifica 23 punti, frutto di 8 vittorie e 2 sole sconfitte. Capitan Francesca Cannizzaro e compagne in questa prima parte del torneo si sono imposte in 25 set contro gli 11 ceduti alle avversarie. A precederle in classifica è la PVT Modica con 25 punti ma con una gara ancora da disputare, mentre l’immediata inseguitrice è la Polisportiva Nino Romano a 20 punti, ma con una gara in meno.

“Il calendario ci ha visti riposare nell’ultima giornata del girone di andata – commenta la schiacciatrice giallo-blu Giovanna Biancuzzo – e questo ci consentirà di usufruire di due settimane di riposo continuo rispetto alle altre squadre e, di conseguenza, cercheremo di lavorare sodo per affrontare al meglio il girone di ritorno. Siamo soddisfatte di questa prima parte del campionato, ma sappiamo che possiamo fare di più ed infatti con il nostro allenatore abbiamo analizzato questo girone di andata e stiamo programmando la seconda parte del torneo, cercando di consolidare certi aspetti che vanno migliorati. Abbiamo dimostrato le nostre potenzialità soprattutto nelle partite decisive, in quanto il nostro punto di forza è la squadra. Purtroppo le due sconfitte sono state determinanti, ma noi non ci siamo abbattute e cercheremo di migliorare, allenamento dopo allenamento, molti aspetti tecnici e tattici che nel girone di andata non sono andati proprio come avevamo preventivato”.