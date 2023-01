Messina, con Raciti torna il sorriso: battuta la Virtus Francavilla per 2-1, come cambia la classifica

7 Gennaio 2023 16:35

Dici Raciti? Dici sorrisi. Di nuovo. Dopo la salvezza dello scorso anno, l’Acr Messina si è affidato ancora a lui per una permanenza che, questa volta, è più difficile. Ma il tecnico non demorde e comincia alla grande, battendo al “Franco Scoglio” la Virtus Francavilla alla sua “seconda prima” sulla panchina dello Stretto. I peloritani tornano così a punti dopo un mese e mezzo e alla vittoria dopo due mesi. Una boccata d’ossigeno, anche per il morale, in seguito ai 6 stop di fila e alle contestazioni di queste settimane. Il finale è di 2-1. E’ Balde a sbloccare il match in avvio, poi pareggia Patierno intorno all’ora di gioco, ma è di Fofana all’81 il gol decisivo. Gli ospiti al 64′ erano rimasti in 10 per il doppio giallo a Minelli. La classifica resta complicata, ma con questo successo la lotta alla salvezza fa meno paura. Di seguito il programma di giornata, con gli altri risultati, e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 21ª GIORNATA

SABATO 7 GENNAIO

ore 14:30

Messina-Virtus Francavilla 2-1

Gelbison-Avellino 1-1

Monterosi-Potenza 0-0

Pescara-Latina 2-2

ore 17:30

Catanzaro-Taranto

Fidelis Andria-Viterbese

Foggia-Picerno

Giugliano-Audace Cerignola

Monopoli-Crotone

ore 20:30

Turris-Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C