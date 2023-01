Messina: verificata idoneità del personale navigante a bordo del “Selinunte jet”

4 Gennaio 2023 12:46

Personale militare di questo comando, a bordo dell’unità veloce “Selinunte jet” della Blu jet – ha verificato l’idoneità di quattro marittimi alla navigazione sull’unità veloce che assicura il collegamento nello stretto. La commissione è costituita da un ufficiale superiore e da un esperto in materia di sicurezza della navigazione, entrambi del corpo delle capitanerie di porto, integrata da un esperto in qualità di comandante di nave mercantile abilitato sui mezzi veloci. Nella giornata sono stati certificati tre ufficiali di navigazione ed un direttore di macchina.

Tale attività si inserisce nell’ambito delle funzioni di carattere amministrative svolte delle capitanerie di porto mirate a tutelare la sicurezza della navigazione, ed in particolare, come in questo caso, volte a verificare che il personale che svolge il proprio servizio a bordo di unità veloci abbia le conoscenze necessarie (marinaresche, conoscenze del mezzo, addestramento a bordo, di navigabilità, dell’apparato motore, morfologia della costa) per tali peculiari tipologie di unità che assicurano il collegamento rapido tra le due sponde dello Stretto.