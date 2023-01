Messina: all’Università il 4° incontro seminariale di Ingegneria 2.0

17 Gennaio 2023 09:31

Venerdì scorso presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria, si è tenuto il 4° incontro seminariale di Ingegneria 2.0, evento organizzato congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, più che mai insieme per la formazione professionale degli ingegneri e dei futuri ingegneri della provincia. INGEGNERIA 2.0 è un evento costituito da un ciclo di incontri coordinato dal Prof. G. Falsone con cadenza quindicinale nel corso dei quali i docenti del Dipartimento illustrano ai partecipanti le ricerche e gli studi più recenti relativi ai diversi ambiti che compongono l’Ingegneria e che fanno parte della didattica e della ricerca del dipartimento. In particolare, nel 1° incontro si è trattato il tema dei nuovi materiali da usare per lo stoccaggio termochimico (prof. Calabrese) e le ultime novità relative all’additive manufacturing, cioè della stampa digitale 3D (prof. Di Bella). Nel 2° incontro, il prof. Di Gangi ha illustrato i metodi e le tecniche di acquisizione dei dati di mobilità e i metodi di analisi di tali dati per un corretto utilizzo dei risultati. Nella seconda parte della giornata, il prof. Sollazzo ha illustrato le recentissime applicazioni dell’approccio BIM per la gestione della manutenzione delle strade. Il 3° incontro è stato dedicato al tema dell’impatto ambientale nello smaltimento dei rifiuti, presentando ricerche molto recenti riguardanti la gasificazione delle biomasse (prof. Prestipino). La prof. Epasto ha invece mostrato gli svariati utilizzi delle termocamere di ultima generazione in vari ambiti dell’ingegneria.

Venerdì scorso l’incontro è stato dedicato al rapporto tra il mare e alcuni aspetti dell’ingegneria. La prof. Faraci ha evidenziato l’importanza delle prove di laboratorio e dei risultati sperimentali in alcuni problemi di ingegneria costiera. Il prof. Crupi si è occupato di strutture off-shore, mettendo in luce gli aspetti ingegneristici legati alla loro sicurezza. L’affluenza degli ingegneri messinesi a queste attività seminariali è stata al di sopra delle aspettative, anche tenendo conto che si è trattato di incontri in presenza e che proliferano in rete tanti corsi on line con rilascio di CFP. INGEGNERIA 2.0 continuerà: il prossimo incontro sarà tutto dedicato alla costruzione di strade coi proff. Bosurgi e Pellegrino (il 30/01/2023). Sono ancora previsti ulteriori incontri riguardanti argomenti di geotecnica, di costruzione di ponti, strutture in muratura in zona sismica, approvvigionamento idrico, informatica per le smart city e l’innovazione tecnologica, ingegneria edile con riferimento a tecniche per il controllo ambientale, di elettronica dei sensori wireless. Si può essere certi che INGEGNERIA 2.0, evento unico nel mondo universitario e in quello seminariale legato agli ordini professionali, continuerà a fornire risultati gratificanti, sia ai docenti che, soprattutto, ai discenti.