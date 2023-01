Messina: ultimo weekend degli eventi natalizi

5 Gennaio 2023 15:54

Dopo un mese di attività e iniziative articolate sull’intero territorio di Messina, domenica 8 si concluderà il ricco cartellone di appuntamenti promosso dall’Amministrazione comunale per le festività natalizie e di fine anno, nell’ambito del progetto “Messina Città degli Eventi e della Musica”.

Le manifestazioni in calendario per il fine settimana: domani, venerdì 6 gennaio, in occasione della giornata dell’Epifania, nella I Circoscrizione spazio a tre diverse attività, la prima nella Parrocchia Santa Maria della Lettera di Galati Marina denominata “Manifestazioni natalizie”; a Santo Stefano Medio – Mezzano, dalle ore 18, il Presepe Vivente; mentre alle 19.30, a Tremestieri, al Teatro dei 3 Mestieri andrà in scena lo spettacolo “DONNE, singolare e plurale” di e con Laura Giordani, organizzato dall’Associazione Teatro dei 3 Mestieri. Nella III Circoscrizione, a Bordonaro, alle 15.30 prenderà il via l’appuntamento “Natale a Bordonaro” con il tradizionale “U Pagghiaru” e il Presepe Vivente, organizzato dalla Parrocchia Santa Maria delle Grazie, cui seguirà alle 19.30 il concerto itinerante de “I Cantustrittu”; dalle 17.30, a Villa Dante, “La Befana vien danzando”, spettacolo di danza e canto organizzato dall’Associazione sportiva LULA. Varie iniziative in programma anche nel comprensorio della IV Circoscrizione, in particolare a partire dalle 10.30, Piazza Cairoli si animerà con “Baby speaker per un giorno” appuntamento promosso da Radio Zenith, in calendario dj set per bambini, animazione Disney, arrivo della Befana in Vespa, a cura del Vespa Club, flashmob di Sueno de Bailar; nel pomeriggio, dalle 17 alle 20.30, il tributo a Zucchero Fornaciari realizzato dalla band “Deragli” ed il flashmob a cura di Sueno de Bailar, organizzato dall’Associazione Blueseainsicily. Inoltre, sempre nella zona isola pedonale di viale San Martino, l’Associazione MP Eventi organizza la parata di Natale, una sfilata composta da banda musicale, personaggi Disney, e l’arrivo della Befana sulla Morgan a cura dell’associazione Vespe Collection, giocolieri e trampolieri. Alle 18, al Teatro Annibale Maria di Francia l’esibizione del “Trio Arabesque a l’Opera”, organizzato dall’Associazione Vincenzo Bellini; dalle 19. 30, il palco di Piazza Duomo si animerà con l’evento “Un palco per tutti”, una vetrina per giovani talenti artisti messinesi; ed infine, alle 21.30, nella Chiesa di Santa Caterina andrà in scena il Recital lirico dell’Epifania con gli artisti del Coro Lirico Siciliano. Nella V Circoscrizione alle ore 10, la CISL di Messina organizza al Centro Polisportivo Giovanni XXIII “La calza della Befana: festeggiamo insieme”; dalle 17.30 alle 20.30, nella Parrocchia San Domenico, si terrà “Spazio all’Epifania di nostro Signore: rappresentazione evocativa dell’Epifania” e il Concerto della corale dei bambini della parrocchia e del coro “Eugenio Arena”; e infine per l’intera giornata di domani, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Pace realizza il Presepe vivente. Nella VI Circoscrizione, alle 10, nella Parrocchia Santa Maria di Montalto di Ortoliuzzo, l’Associazione DAF con il Teatro-Canzone “Lu Cantu di Natali” a cura di “La bottega degli attori”; alle 11.30, sempre l’Associazione DAF nella Parrocchia di Massa San Giovanni ha organizzato la “Befana dei bimbi”. Nel pomeriggio, alle 18.30, “Natale con gioia a Castanea” – XXXI edizione del Presepe vivente di Castanea, organizzato dall’Associazione Giovanna d’Arco; dalle 19, l’esibizione dei Christmas Trio in concert, a cura di Ars Nova e promosso da DAF nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie a Pace) e, sempre alle 19, sul Lago Grande di Ganzirri si terrà il Presepe vivente organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro; dalle 19.30 nella Parrocchia di Santa Maria della Lettera di Torre Faro, il concerto “Il Natale in musica nei Villaggi” a cura della banda musicale G. Verdi; mentre dalle 19.30 alle 22.30, a Castanea, attività dedicate ai più piccoli con “Castanea in festa” organizzate dall’Associazione culturale “L’Oltre dei Venti” APS”.

Sabato 7 gennaio, il programma prosegue per la II Circoscrizione, nella Chiesa di Santa Lucia sopra Con-tesse, dove dalle 17, l’Associazione Triskele animerà con “Le Novene degli zampognari”. Nella III Circoscrizione, il concerto “Glorius 4 Cristhmas”, alle 21, nella Parrocchia di Santa Maria a Cumia Inferiore, organizzato dall’Associazione DAF. Lungo l’isola pedonale del centro città, alle 10.30, Radio Zenith sarà presente a Piazza Cairoli con una postazione dedicata all’intrattenimento; e sempre a Piazza Cairoli, dalle 17 alle 21, Belueseainsicily organizza il tributo a Massimo Ranieri con i Moon Live, seguito dall’esibizione di danza a cura di Sueno de Bailar. Nella V Circoscrizione, alla Passeggiata a Mare – Batteria Masotto, alle 11, in occasione dei 150 anni dalla nascita della Regina Elena nell’ambito del programma degli eventi commemorativi del 114esimo anniversario del terremoto del 28 dicembre 1908, si terrà la cerimonia, promossa dall’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, di deposizione di una corona di fiori nelle acque prospicienti la Passeggiata per celebrare il ricordo di Elena, quale soccorritrice della popolazione messinese. Infine, nella VI Circoscrizione, a Castanea, dalle 18.30, prosegue il Presepe vivente.

Domenica 8 gennaio, giornata conclusiva degli appuntamenti del cartellone natalizio, in calendario, alle 8.30, si corre in Città la tredicesima edizione della “Messina Marathon 2023”, accompagnata dal title partner Fontalba, evento sportivo che impegnerà i partecipanti in un percorso lungo le strade del centro cittadino di 5,274 chilometri; dalle 9.30 alle 18.30, proseguono le iniziative per commemorare il 150esimo anniversario della nascita della Regina Elena di Savoia con il corteo delle Guardie d’Onore, che da via Cesare Battisti giungerà a Piazza Duomo per la Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Cesare di Pietro Vescovo Ausiliare di Messina, a seguire l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri Peloritani e successiva tavola rotonda a tema. Inoltre, a partire dalle ore 10, la Stazione di Messina ospiterà l’appuntamento “Harry Potter saluta la Befana alla Stazione” organizzato dall’Azienda Speciale Messina Social City, e sempre alle 10, Radio Zenith animerà invece l’isola pedonale con una postazione a Piazza Cairoli; dalle 17 alle 24, ancora a Piazza Cairoli spazio alle esibizioni canore con “New Music Art Dance” ed alla prima edizione di salsa in Piazza, organizzato da BlueseainSicily; alle 21, nella Basilica di Sant’Antonio, a cura dell’Associazione Coro Lirico Siciliano si terrà “Franco Battiato Tribute”, opera di contaminazione tra pop e lirica; e proseguirà anche domenica 8, dalle 17.30 alle 19.30, la rappresentazione del Presepe vivente a Castanea. Il ricco cartellone degli eventi natalizi a Messina si concluderà lunedì 9 gennaio, nel territorio della VI Municipalità, alle 16, con la cerimonia di premiazione del concorso Presepi “Ivan Pagano” e lo spettacolo folk a cura di Insieme Siciliano, che si terrà nell’Aula magna dell’istituto Francesco Petrarca di Ganzirri.

Nell’ambito invece degli eventi permanenti che hanno arricchito il programma natalizio tra questi, domani ultimo giorno di rappresentazione del Presepe vivente a Bordonaro, III Circoscrizione; e sempre sino a domani, sarà possibile visitare il Presepe allestito dall’Associazione Italiana Amici del Presepio presso i Chiostri dell’Arcivescovado, e a Cumia inferiore, dalle 18.30 alle 21, il Presepe allestito dall’Associazione Valli Basiliane; mentre a Villa Dante e Villa Mazzini, sino a domenica 8 gennaio, continuano le attività della Messina Social City con il “Villaggio di Babbo Natale” ed i giochi da tavolo per bambini ed anziani, dalle 15 alle 18 a Villa Dante, ed “Il Bosco Incantato” dalle 16 alle 19 a Villa Mazzini. Infine, si concluderanno domenica 8, la Mostra Rinascimentale di Armature ed abiti d’epoca, visitabile tutto il giorno a Palazzo Zanca; ed il Torneo internazionale di scacchi ospitato al Capo Peloro Resort e organizzato dall’A.P.P. dilettantistica Kodokan.