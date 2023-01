Il Messina sogna il colpaccio Antonino Ragusa: “trattativa reale, c’è intenzione di chiudere”

31 Gennaio 2023 15:43

Tutto d’un tratto, a poche ore dalla chiusura, la notizia che scuote Messina e il calciomercato dei peloritani: il club dello Stretto vorrebbe portare in Sicilia Antonino Ragusa. L’ex Reggina ha un passato importante tra Serie A e B e per la squadra di Raciti rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio, linfa vitale e carica d’entusiasmo per la piazza e per una squadra che dopo un girone d’andata disastroso si è rilanciata nell’ultimo mese con tre vittorie di fila e il pari casalingo contro la capolista schiacciasassi Catanzaro.

A confermare la trattativa è stato anche il Direttore Sportivo Pasquale Logiudice, intervenuto ai microfoni di Rtp, nel corso di ‘Antenna Giallorossa’. “Dobbiamo completare il reparto avanzato e la trattativa è assolutamente reale – riporta Messina Sportiva – La sta conducendo in prima persona il presidente. C’è l’intenzione di portarlo a Messina ma non è semplice perché è un giocatore importante e noi abbiamo una classifica precaria”. Trattativa reale non significa quindi conclusa o vicina: “non dobbiamo creare false illusioni – ammette il ds – Pietro Sciotto ha voglia di farlo per regalare un colpo importante ai tifosi ma i matrimoni si fanno in due. Con Ragusa ci stiamo provando ma questo non vuol dire che andrà a buon fine, anche se lo auspichiamo. Che la società sia disposta a fare un ulteriore sacrificio è un segnale molto importante, anche perché parliamo di un giocatore di grande calibro”.

Ragusa, tra l’altro, è messinese, quindi si farebbe leva sulla vicinanza a casa. Tuttavia, come ammette Logiudice, o si chiude entro stasera o niente, nonostante l’attaccante sia svincolato e potrebbe dunque prendersi più tempo per decidere. “dobbiamo chiudere le liste e dovremmo lasciare qualcuno fuori per potere inserire lui. Per cui ritengo che l’operazione Ragusa o si chiude il 31 gennaio o non sarà più percorribile. Dipende anche dal calciatore: deve essere lui a sposare il progetto Messina, che in questo momento non si trova in buone acque”.