Servizio civile: bando per l’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina | INFO

26 Gennaio 2023 10:35

Anche gli ospedali si aprono al sociale grazie ai volontari del servizio civile e con un modo nuovo di interpretare le cure. E’ stato pubblicato infatti, il bando universale per il Servizio Civile per i giovani tra i 18 e i 28 anni, fino al 10/02/2023 è possibile presentare la domanda e tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.irccsme.it. Per il commissario straordinario dell’Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, Vincenzo Barone e il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, si tratta di un’interessante opportunità che consente attraverso i giovani di dare un valido contributo al processo di umanizzazione delle cure, trattando non il malato ma avvicinandosi al paziente ed alla sua famiglia attraverso l’ascolto ed il dialogo per smorzare quegli aspetti sociali e psicologici che portano spesso la ‘persona’ malata ad isolarsi nella sua sofferenza con la percezione di non essere compresa. Un innovativo approccio al paziente verso cui indirizzare non solo la terapia medica ma anche quel cammino di compartecipazione e riflessione con i giovani affinché la fragilità non diventi solitudine ma crescita condivisa.

Credere nell’entusiasmo, nella spontaneità , nella capacita di adattamento e nella voglia di migliorare attraverso idee nuove è sempre stata la grande scommessa dell’IRCCS di Messina che, proprio grazie ai giovani, nel corso della sua storia ha raggiunto parte dei suoi traguardi e potenziato i suoi obiettivi. Ancora una volta, facendo appello alla sensibilità dei ragazzi e dei giovani perché non voltino le spalle e si facciano avanti, presentando domanda per il Servizio Civile, è l’ospedale a chiedere al territorio d’integrarsi e camminare insieme, salute e malattia non iniziano e finiscono in un reparto di degenza ma sono la maglia di un tessuto sociale che coinvolge tutta la collettività’