Messina: aggiudicata la ristrutturazione della sede della Questura

13 Gennaio 2023 10:42

L’arch. Domenico Giuffrè, congiuntamente ad altri professionisti, si occuperà del recupero dei locali della Questura di Messina. Il professionista eoliano che ha già curato interventi di restauro tra i quali, il Palazzo Vescovile di Lipari, la Chiesa Madre di S.Marina Salina, il Santuario di Custonaci (TP) e l’Abbazia di San Martino delle Scale a Monreale (PA), con un gruppo di colleghi (l’ing. Gaetano Arrigo e l’arch. Danila Gangemi) si è aggiudicato la progettazione e la direzione dei lavori dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a migliorare la funzionalità e la vivibilità degli ambienti destinati alla Questura, Digos, Squadra Mobile e Emergenza 113 di Messina.

Nella sede della Prefettura è stato approvato in conferenza di servizi il progetto per la ristrutturazione dell’immobile in stile liberty risalente al 1915. Presenti il prefetto Cosima Di Stani, il questore Gabriella Ioppolo, la soprintendente ai beni culturali Mirella Vinci, il responsabile del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche Sicilia-Calabria, Emanuele Cicivelli e i funzionari del comando dei Vigili del fuoco e della Dogana. In tempi celeri sarà dato l’inizio ai lavori di ristrutturazione.