Messina: rimodulato stallo di sosta in un tratto di via Vecchia Comunale

15 Gennaio 2023 20:30

Rimodulato uno stallo di sosta per autovetture riservate ad operazioni di carico/scarico merci: trasferito dal lato mare di via Vecchia Comunale a Messina, a nord dell’intersezione con viale Gazzi al corrispondente tratto lato monte della stessa via Vecchia Comunale a 20 metri, a nord dell’intersezione con viale Gazzi.

Alle operazioni di carico e scarico merci, all’interno dello stallo di sosta, saranno riservate esclusivamente le fasce orarie 9.30-12.30 e 14.30-17.30, consentendo la sosta pubblica libera negli altri periodi rimanenti.