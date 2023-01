Messina: importante riconoscimento letterario per il poeta brolese Rosario La Greca

18 Gennaio 2023 11:26

Ancora un importante riconoscimento letterario per il Poeta brolese Rosario La Greca, infatti nel Concorso Letterario Internazionale “Le parole del silenzio” di Arona (Novara), si è classificato al 1° Posto con la splendida opera “Risplendi d’incantevole bellezza”, dedicata alla cittadina di Gioiosa Marea. A quest’opera sono già stati assegnati altri numerosi e importanti riconoscimenti, sia nella versione in lingua italiana, che in lingua straniera.

Grazie alla disponibilità dello Studio Fotografico Pidonti di Brolo, è stato realizzato un video, dove è possibile apprezzare le bellezze paesaggistiche di Gioiosa Marea e ascoltare l’opera declamata dalla splendida voce di Fiorella Barnabei , la musica è del M° Daniele Falasca, pianista, fisarmonicista e compositore, una carriera di musicista brillante, divisa tra concerti, composizioni, didattica, collaborazioni con artisti di fama internazionale. Entrambi gli artisti vivono a Roseto degli Abruzzi, per vedere e ascoltare l’opera basta scrivere su Google e YouTube: “Risplendi d’incantevole bellezza”, opera dedicata alla cittadina di Gioiosa Marea.