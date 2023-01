Messina: recupero crediti di Amam, domani incontro a Palazzo Zanca

9 Gennaio 2023 13:02

Si terrà domani, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 10:30, nella Sala Giunta di Palazzo Zanca a Messina, la Conferenza stampa dei vertici di AMAM per fornire tutti i chiarimenti sulla doppia azione attivata con l’obbiettivo “di aggredire il pesante bagaglio di crediti insoluti, maturati verso l’utenza morosa, che impedisce l’utilizzo proficuo di quelle somme per investimenti a beneficio della qualità del servizio e delle infrastrutture necessarie a gestirlo”.

Nel corso dell’incontro con la stampa, dunque, il Presidente e DG ff, arch. Loredana Bonasera, con i componenti del CdA avv. Alessandra Franza e ing, Adriano Grassi, illustreranno gli aspetti essenziali delle due operazioni che si stanno conducendo, sia per bonificare le anagrafiche contrattuali delle utenze attive ma intestate a soggetti defunti sia, parallelamente, per contrastare la morosità che costituisce un danno per la posizione finanziaria dell’azienda Per entrambe le tipologie di diffide inviate da AMAM, al fine di facilitare il riscontro da parte dei cittadini, è già stato prorogato al 28 febbraio 2023 il termine entro il quale gli utenti potranno regolarizzare le posizioni oggetto di diffida.