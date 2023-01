Messina: “Per non dimenticare”, incontro in occasione della Giornata della Memoria

25 Gennaio 2023 15:16

In occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio 2023, dalle ore 10.00, a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina, si terrà un incontro per commemorare le vittime dell’Olocausto dal titolo”Per non dimenticare”. All’evento, organizzato dal Servizio “Cultura” della I Direzione, interverranno il Sindaco metropolitano Dott. Federico Basile e la Segretaria Generale dott.ssa Rossana Carrubba. I lavori saranno introdotti e moderati dalla Dirigente avv. Anna Maria Tripodo. Il programma prevede gli interventi del prof. Santo Longo Dirigente Scolastico dell’I. C. BOER – Verona Trento, del Presidente del CPS Consulta Provinciale Studentesca, Emilia Pace, e le relazioni del prof. Salvatore Bottari “Le vicende e il retaggio della Shoah” e del dott. Giuseppe Campagna “Ebrei e neofiti in Sicilia nel Quattro e Cinquecento”.

Nel corso dei lavori verrà proiettato il video relativo al tema della Shoah realizzato dalle dipendenti Anna Giuffrè e Caterina Saccà. Ai lavori parteciperanno l’Orchestra dell’I. C. BOER – Verona Trento diretta dal Maestro C. Garufi e l’U.S.R. SICILIA Ufficio VIll Ambito Territoriale di Messina.