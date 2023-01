Messina: Palazzo Zanca illuminato di blu per dire “Stop alle bombe sui civili”

31 Gennaio 2023 14:44

Nella serata di domani, mercoledì 1 febbraio, Palazzo Zanca sarà illuminato di blu in occasione della “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”. L’Amministrazione comunale partecipa così alle celebrazioni della ricorrenza, aderendo all’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) – sezione di Messina – in collaborazione con l’ANCI che evidenziano come “quest’anno le celebrazioni saranno particolarmente significative in quanto ricorreranno in un momento drammatico a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina”. Lo slogan “Stop alle bombe sui civili” richiama una delle principali campagne dell’ANVCG diretta a sensibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati sui civili.

La Giornata ha il duplice obiettivo di ricordare il sacrificio della popolazione nel corso delle Guerre mondiali e di informare la comunità sull’impatto dei conflitti successivi e di quelli attuali sui civili in tutto il mondo, con l’obiettivo di promuovere la cultura della pace. Quest’anno, inoltre, la Giornata, giunta alla sua sesta edizione, coincide con l’ottantesimo anniversario dell’inizio dei bombardamenti sull’Italia che per la popolazione è stato uno dei periodi più cruenti del Secondo conflitto mondiale con vittime in molti Comuni italiani.