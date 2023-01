Messina, il nuovo impianto di trattamento rifiuti sarà finanziato dal PNRR: la cifra stanziata

27 Gennaio 2023 17:29

È stato ammesso a finanziamento del PNRR per un importo di € 27.184.133,29 l’impianto che sorgerà su un’area di circa 13.000 mq e tratterà 50.000 tonn/anno di frazione umida dei rifiuti urbani (FORSU) e 10.000 tonn/anno di frazione verde dei rifiuti prodotti da circa 300.000 abitanti (Città di Messina e i 25 comuni della fascia ionica della SRR Messina Area Metropolitana).

In seguito alla trasmissione, fatta ieri 26.01.2023, dell’Atto d’obbligo sottoscritto dal rappresentante legale della SRR Messina Area Metropolitana Danilo Lo Giudice al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE sarà emesso il decreto di finanziamento e potrà iniziare l’erogazione delle somme e l’avvio del cronoprogramma per la realizzazione dell’opera.

La proposta ammessa al finanziamento del PNRR consiste nella realizzazione di un impianto che consentirà di ottimizzare il processo di trattamento dei rifiuti, frutto delle migliori tecnologie attualmente disponibili, ed è composta da due fasi consecutive per la durata di circa 90 giorni: digestione anaerobica e digestione aerobica.

“Con questo ulteriore importante finanziamento – afferma il presidente Danilo Lo Giudice – puntiamo all’ottimizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. L’obiettivo è dotare il territorio di competenza della Srr Messina area metropolitana di impianti all’avanguardia che possano rispondere alle esigenze delle comunità e incidere nell’abbassamento dei costi per i cittadini. Sarà una risorsa importante per il territorio, con un basso impatto ambientale e un’altra innovazione tecnologica che ovviamente non potrà far altro che determinare una crescita per il territorio”.