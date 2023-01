Messina: Marevivo organizza una task force di esperti e volontari per la tutela del mare

14 Gennaio 2023 19:34

Continua in tutta la Sicilia l’attività promossa dall’associazione ambientalista Marevivo per formare ed organizzare squadre di esperti e volontari per intervenire in attività ed iniziative di educazione, sensibilizzazione e tutela ambientale. Al bando lanciato da Marevivo per il coinvolgimento della provincia di Messina hanno risposto in quaranta: giovani biologi, universitari, operatori subacquei, insegnanti e anche pescatori, che iscritti, si sono ritrovati insieme a seguire il percorso che l’associazione ha programmato per formare una squadra pronta ad intervenire sul territorio messinese, abilitata a rispondere alla domanda di tante scuole che chiedono di essere supportate nell’erogazione dei moduli di educazione civica ed ambientale e nella conoscenza del patrimonio naturalistico locale, ma anche per dare risposta alle richieste da tanti cittadini che vogliono impegnarsi in azioni di riqualificazione di spiagge e mare, promuovendo nuove iniziative ecologiche.

“E’ essenziale formare e poter disporre di gruppi d’intervento di educatori preparati per promuovere la visione di un mondo che cambia e che vuol dare centralità alla tutela dell’ambiente – dichiara Fabio Galluzzo delegato regionale di Marevivo Onlus – avere dei nuclei operativi in grado d’intervenire a livello territoriale, consente di diffondere in modo più capillare l’informazione scientifica finalizzata all’analisi delle attuali emergenze ambientali e permette d’accrescere il processo d’induzione a comportamenti più corretti e concreti. L’obiettivo è intervenire anche per sostenere e capitalizzare il desiderio di partecipazione civica espresso sempre più spesso da tanti cittadini, pronti a impegnarsi direttamente per difendere i luoghi ai quali sono legati e che versano in condizioni di degrado.” Il programma, dopo lo sviluppo del modulo di team building utile a favorire utile la conoscenza e l’acclimatazione dei partecipanti, ha impegnato i formatori di Marevivo nello spiegare le competenze che deve possedere l’educatore ambientale relativamente alle scienze e all’ambiente, la fauna e la vegetazione, la biodiversità del Mediterraneo, le cause dell’inquinamento, le strategieda impiegare per sensibilizzare ed educare all’ambiente i giovani e gli adulti, l’organizzazione e la logistica a supporto delle attività, i contenuti della didattica ludica essenziale per ottenere il più ampio coinvolgimento dei partecipanti. E poi tante simulazioni di ruolo e attività pratiche per mettersi in gioco e sperimentare quanto è stato appreso, per giungere ad applicare le metodologie educative e attive illustrate dai formatori, le strategiedella didattica ludica e tutto quanto è importante per mettere a frutto capacità e attitudini personali e creare e mantenere gruppi di lavoro efficaci ed operativi.

Iscritte al corso anche le già note rappresentanti dell’associazione Pescatori Feluche dello Stretto, le sorelle Antonella e Giusi Donato che hanno deciso di frequentare il corso per accrescere il loro baglio di conosce d’educazione ambientale e per strutturare nuove reti e alleanze, che le aiutino a diffondere i temi relativi all’importanza della pesca sostenibile e al valore culturale che riveste la pesca artigianale.

A coordinare il gruppo di corsisti la prof.ssa Tiziana Cappello dell’Università di Messina, già delegata Marevivo dell’unità territoriale della provincia di Messina. “Il corso è un’occasione molto importante per coinvolgere gli studenti universitari e non solo, offrendo loro l’opportunità di sperimentare sul campo la preparazione acquisita con gli studi, sostenendo la diffusione delle conoscenze scientifiche, il valore dell’educazione ambientale come strumento per promuovere la salvaguardia ambientale e giungere anche a promuovere l’immenso patrimonio naturale di questo territorio”. Il gruppo sarà immediatamente coinvolto nelle campagne e nei progetti che Marevivo si appresta a realizzare prossimamente a Messina e in altre località del messinese e punta alla strutturazione di un Centro di Educazione Ambientale in grado di assicurare un luogo di crescita civica a disposizione delle scuole e della comunità.