Messina: la città nel progetto “6.000 passi con Cuore”

24 Gennaio 2023 18:28

Il progetto “6.000 passi con Cuore”, dedicato alle passeggiate alla scoperta delle bellezze delle città e dei comuni italiani, condiviso dal Sindaco Federico Basile e dall’Assessore al Turismo Enzo Caruso, per dare visibilità alla città di Messina insieme a Palermo, Catania, Siracusa, Taormina e Cefalù, in rappresentanza della Sicilia, è stato avviato due anni fa con la produzione di 80 guide turistiche suddivise per regioni, realizzate ad hoc per ciascun territorio. Obiettivo dell’iniziativa è invitare i visitatori a compiere una passeggiata a piedi di circa 6.000 passi, per incuriosire e invogliarli ad approfondire ulteriormente i luoghi visitati.

Il percorso messinese, da oggi pubblicato e promosso sulle pagine del Brand Olio Cuore, visitate quotidianamente da un gran numero di follower, si snoda su una lunghezza di 4,2 km., della durata di quattro ore circa, con partenza dall’Info Point di via Consolato del Mare, sale da via Sant’Agostino fino al Belvedere di Montalto e di Cristo Re, per poi ridiscendere sul viale Boccetta, passando per il PalaCultura, villa Mazzini, via Garibaldi, Palazzo del Governo, Passeggiata a Mare, Fontana del Nettuno, Teatro Vittorio Emanuele e ritorno all’Info Point in Piazza Unione Europea. Il progetto è consultabile e scaricabile al link https://www.oliocuore.it/6-000-passi-cuore/.