Messina: interventi di scerbatura in città

9 Gennaio 2023 16:09

Al fine di consentire alla Società Messinaservizi Bene Comune interventi di scerbatura, in alcune vie cittadine sono state adottate limitazioni viarie. Il calendario delle attività prevede sino a mercoledì 11, durante la fascia oraria 20-6, interventi in via San Jachiddu, nel tratto compreso tra il numero civico 107 ed il viale Giostra, dove vigerà il divieto di sosta; sino a giovedì 12, la sosta sarà invece vietata durante la fascia oraria 7-16 nelle vie G. D’Alì e Madaffari a Torre Faro. Infine, sino al 19 gennaio, dalle 7 alle 16, gli interventi di scerbatura riguarderanno i quadrilateri limitrofi alla via A. Manzoni dove sarà vietata la sosta sino a domani, martedì 10, su entrambi i lati di via A. Canova; sul lato nord di via A. Manzoni; lato monte di via Principe Tommaso; su entrambi i lati delle vie N. Machiavelli e M. Rizzo; nella piazza Martiri d’Ungheria; e su entrambi i lati della via Seminario Estivo; mercoledì 11 e giovedì 12, il divieto di sosta vigerà sul lato sud della via A. Manzoni; su entrambi i lati di via Aranci; nelle vie, I. Pindemonte, V. Monti, M. Rizzo, lato monte della via P. Tommaso e nella piazza Martiri d’Ungheria; lunedì 16 e martedì 17, la sosta sarà interdetta sul lato nord della via A. Manzoni; sul lato sud di viale Giostra e lato monte di viale Regina Elena; e lato mare della via P. Tommaso; infine, mercoledì 18 e giovedì 19 il divieto di sosta è stato disposto lungo il lato nord della via Palermo, sul lato sud di via A. Manzoni; e lato mare rispettivamente, della via P. Tommaso e di viale Regina Elena. La limitazione alla sosta riguarda i singoli tratti di intervento giornaliero; sarà garantito l’ingresso, in sicurezza, a tutti gli accessi insistenti nei tratti di strada interessati dai lavori; e sarà agevolato, in caso di necessità, il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e delle forze di polizia.