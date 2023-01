Messina: violento impatto auto-moto, giovane in gravi condizioni

5 Gennaio 2023 09:46

E’ ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina, un giovane di 22 anni vittima di un pauroso incidente avvenuto nella notte a Tremestieri. Il ragazzo, a bordo di una moto, ha impattato violentemente, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’auto all’altezza della scuola Gaetano Martino.

Le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi a causa delle ferite riportate. Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Foto di repertorio