Messina: incidente a Tremestieri, morte cerebrale per il giovane motociclista

5 Gennaio 2023 23:36

Dichiarata la morte cerebrale per il giovane di 22 anni, vittima di un terribile incidente avvenuto la scorsa notte a Messina sulla strada statale 114 a Tremestieri. Il ragazzo, a bordo di una moto, ha impattato violentemente, per cause ancora in corso di accertamento, contro un’auto all’altezza della scuola Gaetano Martino. Secondo una prima ricostruzione l’impatto è avvenuto tra la parte anteriore del mezzo a due ruote e la fiancata sinistra dell’automobile.

Le condizioni del centauro sono apparse subito molto gravi a causa delle ferite riportate ed è stato trasportato immediatamente al Policlinico della città dello Stretto.