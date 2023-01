Messina, il Teatro dei 3 Mestieri riparte con la stagione “Tracce d’inchiostro”

2 Gennaio 2023 13:26

Si chiama “Tracce d’inchiostro” la nuova stagione 2023 del Teatro dei 3 Mestieri di Messina che prenderà il via il 13 gennaio e si concluderà a maggio. “Dopo la bellissima esperienza di Epic (Esperienze Performative di Impegno Civile) e Palcoscenico Periferico, inizia un nuovo progetto targato Teatro dei 3 Mestieri con spettacoli di drammaturgia contemporanea. Verranno portati in scena testi che avranno anche un respiro nazionale come nel primo appuntamento con L’altro Mondo della Compagnia Mulino ad Arte, dove il pubblico sarà nella condizione di poter scrivere e condividere un pensiero, un’emozione. All’interno una variegata proposta di spettacoli, di calibro anche internazionale, come il testo di Stefano Angelucci Marino prodotto dallo Stabile d’Abruzzo con lo spettacolo Familia Paone, freschi di una tournée in Argentina. Felici di avere anche una nuova regia di Roberto Zorn Bonaventura che già collabora con il Teatro dei 3 Mestieri da anni”, dichiara il direttore artistico Stefano Cutrupi. Il direttore organizzativo Angelo Di Mattia aggiunge: “La stagione sarà conclusa nel mese di maggio da una nuova produzione del Teatro dei 3 Mestieri. Verrà messo in scena Via Crudex – Cantico della minaccia, un testo del pluripremiato drammaturgo e regista Rosario Palazzolo, con protagonisti Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Da qui l’idea di chiamare la stagione Tracce d’inchiostro”.

Saranno in totale sei gli spettacoli di questo cartellone che sarà inaugurato da L’altro mondo – Piccole storie di cambiamento (Produzione Mulino ad Arte) in scena venerdì 13 gennaio. Il testo nasce da un’idea di Daniele Ronco e Luigi Saravo, che saranno anche i protagonisti di questo lavoro.

Nel mese di febbraio saranno due gli appuntamenti in programma:

Sabato 11 alle e domenica 12 febbraio andrà in scena Familia Paone (Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo), testo di Stefano Angelucci Marino, con la regia e l’interpretazione di Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino.

Sabato 25 e domenica 26 febbraio è in programma La strada (Produzione Teatro dei Limoni), drammaturgia di Leonardo Losavio, con Roberto Galano, che è anche regista e Leonardo Losavio.

Sabato 11 e domenica 12 marzo sarà la volta dello spettacolo Il Prestigio di un Popolo – L’arrubbatina Di Sant’Anna (Produzione I Trovatori), un progetto con la regia di Giuseppe Vignieri.

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile andrà in scena Settanta (Produzione Nutrimenti Terrestri), diLaura Giacobbe e la regia di Roberto Zorn Bonaventura. In scena Gianfranco Quero, Giulia De Luca, Francesco Natoli e Michelangelo Maria Zanghì.

La stagione Tracce d’inchiostro verrà conclusa dalla nuova produzione del Teatro dei 3 Mestieri, Via Crudex – Cantico della minaccia con la drammaturgia la regia di Rosario Palazzolo e con protagonisti Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Lo spettacolo è in programma da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

Venerdì e sabato gli spettacoli andranno in scena alle ore 21:00, mentre la domenica saranno in programma alle ore 18:30.

TRACCE D’INCHIOSTRO

13 Gennaio

L’ALTRO MONDO – Piccole storie di Cambiamento

Da un’idea di Daniele Ronco e Luigi Saravo

Drammaturgia Daniele Ronco

Con Daniele Ronco e Luigi Saravo

Produzione Mulino ad Arte

11 e 12 Febbraio

FAMILIA PAONE

testo Stefano Angelucci Marino, regia e interpretazione Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino maschere BRAT Teatro produzione Teatro Stabile d’Abruzzo

25 e 26 Febbraio

LA STRADA

Drammaturgia di Leonardo Losavio

Con Roberto Galano e Leonardo Losavio

Regia di Roberto Galano

Produzione Teatro dei Limoni

11 e 12 Marzo

IL PRESTIGIO DI UN POPOLO – L’arrubbatina di Sant’Anna

Progetto e regia di Giuseppe Vignieri

Musiche a cura di Giuseppe Aiosi

Produzione I Trovatori

28, 29 e 30 Aprile

SETTANTA

Di Laura Giacobbe

Con Gianfranco Quero, Giulia De Luca, Francesco Natoli e Michelangelo Maria Zanghì

Regia Roberto Zorn Bonaventura

Produzione Nutrimenti Terrestri

19, 20 e 21 Maggio

VIA CRUDEX – Cantico della minaccia

Drammaturgia e regia di Rosario Palazzolo

Con Stefano Cutrupi e Silvana Luppino

Produzione Teatro dei 3 Mestieri

Venerdì e Sabato ore 21:00

Domenica ore 18:30

Info e prenotazione 090.622505 – whatsapp 349.8947473

Teatro dei 3 Mestieri

S.S.114 km 5,600 Ingresso accanto distributore Esso