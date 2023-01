Messina: il Presidente dell’E.R.S.U. incontra il Rettore Cuzzocrea

27 Gennaio 2023 12:16

Si è svolto stamane un incontro tra il nuovo Presidente dell’E.R.S.U. Messina, dott.ssa Giovanna Cuttitta e il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, al fine di dare inizio ad una proficua e fattiva collaborazione tra le due istituzioni, anche mettendo in campo iniziative per rilanciare l’E.R.S.U. cittadino. Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sui programmi che verranno portati avanti come l’aumento dei posti letto e la ristrutturazione della Casa dello Studente di Via Cesare Battisti.

In particolare, si è poi discusso dello scorrimento delle graduatorie per garantire la copertura delle borse di studio al 100% per gli studenti in graduatoria, come previsto dalla nota del dicembre scorso dell’Assessore regionale, Giovanni Turano.