Messina: al Teatro Vittorio Emanuele il musical “Mamma Mia!”

2 Gennaio 2023 10:59

Basata sul libretto originale di Catherine Johnson, Mamma Mia! è prima di tutto una storia romantica ambientata in un’incantevole isola greca, nata dalle canzoni originali degli Abba, con musica e testi di Benny Andrersson e Björn Ulvaeus, e le canzoni aggiunte di Stig Anderson. Romantico, appassionante, ‘profumato’ di mare e di sole e… sempre più ‘beautiful’. “Mamma Mia!” il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo con le canzoni degli Abba è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé una importante novità: l’autunno segna infatti l’ingresso nel cast di Clayton Norcross: l’amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful riceve l’eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due ‘storici’ protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto ai 3 protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l’Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: per il pubblico 24 brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Ovunque acclamatissimo, con sold out in ogni teatro, il Musical, prodotto dalla PeepArrow Entertainment, con i suoi oltre 500 mila spettatori in poco più di 200 repliche, si avvia a essere il più visto degli ultimi 10 anni. E se le entusiastiche recensioni sulle pagine social del musical parlano di uno spettacolo ‘eccezionale’, ‘straordinario’, ‘strepitoso’, ‘da sballo’, è merito di una storia romantica e divertente, ironica e delicata, ma anche delle eccellenti professionalità che lo hanno portato in scena: con Massimo Romeo Piparo, che ha curato anche la regia e l’adattamento originale, una grande produzione con oltre 80 professionisti, tra artisti, musicisti, tecnici e maestranze.

La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo e divertimento: tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica degli Abba, la giovane Sofia sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima di vivere il suo sogno d’amore, fa di tutto per realizzare il suo più grande desiderio: essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima. Per questo chiama sull’isola i tre fidanzati storici di sua madre Donna, per scoprire chi di loro è l’uomo giusto.

Rispetto alla versione ufficiale, il Musical ideato da Piparo preferisce allo stile ‘minimal’ inglese una messa in scena più ricca e spettacolare. Grandissime sorprese offre la nuova ambientazione che lascerà a bocca aperta gli spettatori grazie a un pontile sospeso su vera acqua di mare, con una barca ormeggiata e un vero bagnasciuga. A rendere tutto più reale ci penseranno poi gli oltre 9 mila litri di acqua in scena, le pedane girevoli, una locanda dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate di bouganvillea, tanto che sembrerà davvero di trovarsi nelle atmosfere tipiche di una incantevole isoletta del Mediterraneo. E quando si chiuderà il sipario le sorprese di certo non finiranno, grazie a una speciale ‘appendice’ tutta da ballare: al termine dello spettacolo infatti il pubblico potrà scatenarsi sulle note in versione ‘disco’ della colonna sonora del musical.

Nel tessuto musicale di questa imperdibile commedia romantica torneranno a risuonare successi senza tempo degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The winner takes it all e Super Trouper: per il pubblico un totale di 24 brani che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista (Piparo ha già adattato in italiano altri successi come Billy Elliot, Evita, Tutti Insieme Appassionatamente, Sette Spose per Sette Fratelli, My Fair Lady, The Full Monty, Hairspray, La Cage aux Folles-Il Vizietto, Cenerentola).

Teatro Vittorio Emanuele:

Mercoledì 4 gennaio 2023, ore 21

Giovedì 5 gennaio 2023, ore 21

PEEPARROW

su licenza di

MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE)

presenta

MAMMA MIA!

Musiche e testi di BENNY ANDERSSON, BJÖRN ULVAEUS

e alcuni brani di STIG ANDERSON

Libretto di CATHERINE JOHNSON

Originariamente creato da JUDY CRAYMER

MAMMA MIA! È ORIGINARIAMENTE PRODOTTO A LONDRA

da JUDY CRAMER, RICHARD EAST e BJORN ULVAEUS

per LITKLESTAR in associazione con UNIVERSAL

Materiali aggiuntivi & arrangiamenti MARTIN KOCH

Edizioni Musicali Universal Music Publishing Group

Adattamento italiano e Regia originale MASSIMO ROMEO PIPARO

Scene TERESA CARUSO

Costumi CECILIA BETONA

Luci DANIELE CEPRANI

Suono STEFANO GORINI

Coreografie ROBERTO CROCE

Direzione Musicale EMANUELE FRIELLO

Produzione Esecutiva FRANCESCA PIPARO

con

LUCA WARD

Romolo Desideri (Bill)

CLAYTON NORCROSS

Sam Carmichael

SERGIO MUÑIZ

Enrique Luz (Harry)

SABRINA MARCIANO

Donna Sheridan

ELISABETTA TULLI

Rosy (Rosie)

LAURA DI MAURO

BRUNELLA PLATANIA

Tania (Tanya)

NICO COLUCCI

Sky

LINDA GORINI

Sofia

e con

EMANUELA PULEO Alice

ZOE NOCHI Lisa

ALESSANDRO LANZILLOTTI Paprika (Pepper)

LORENZO GITTO Edo (Eddie)

CAMILLO BUCCI

NICOLO’ CASTAGNA

FRANCESCO CONSIGLIO

LAURA FIORINI

ROBERTA GIAMPINO

MICHELE IACOVELLI

GIOVANNI PAPAGNI Padre Alexandrios

LUCA PARADISO

FABRIZIA SCACCIA

COSTANZA SIBILLA

Orchestra

FABRIZIO SICILIANO Direttore e Tastiere

MATTEO LIBUTTI Tastiere

SABINO LOIODICE Tastiere

SIMONE GIANLORENZI Chitarre

PINO SARACINI Basso

STEFANO MARAZZI / SIMONE MACRAM Batteria

Una madre, una figlia, tre possibili padri… il passato della madre che torna dopo 21 anni… e proprio quando la figlia sta per sposarsi! È Mamma Mia! il più celebre musical globale visto da oltre 60 milioni di spettatori in più di 440 città, dal suo primo debutto a Londra nel 1999. Ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli Abba facendo registrare il tutto esaurito in ogni continente. A 10 anni dal film con Meryl Streep, è tornata in scena in Italia la nuovissima versione del musical Mamma Mia! che ha registrato sold-out ovunque nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019, realizzata da una grande produzione tutta italiana. Un allestimento tecnologico e spettacolare prodotto da Peeparrow Entertainment e il Teatro Sistina con la regia e l’adattamento di Massimo Romeo Piparo, per la favola musicale dell’estate in cui trionfano l’amore e la musica! Una storia d’amore, di risate e di amicizia, ambientata in un’incantevole isola greca incorniciata dalle canzoni originali degli Abba tradotte in italiano e interpretate da un cast eccezionale di oltre 30 artisti con orchestra dal vivo.